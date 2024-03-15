Ndidi operasyonu

Bu sezon Davinson Sanchez, Kerem Demirbay ve Köhn transferleri dışında kadrosuna kattığı isimlerden verim alamayan Galatasaray, yeni sezonda hata yapmamak için çalışmalarına şimdiden başladı. Öncelik ise orta saha...

Lucas Torreira'nın yanına kaliteli bir isim almak isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde; Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Wilfred Ndidi var.

Ndombele'den memnun kalmayan Aslan'ın Nijeryalı orta saha için oyuncunun temsilcisiyle görüşme yaptığı iddia edildi.

MARESCA KARAR VERMEDİ

Bu iddianın sahibi ise İngiliz basını... Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Leicester, Ndidi'ye henüz sözleşme teklif etmedi.

Bunun nedeni de menajer Enzo Maresca'nın Premier Lig'e yükseldikten sonra kadro planlamasını yapmak istemesi. "leicestermercury"nin haberinde; "Galatasaray Ndidi'yi takıma katmak için ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın ligde lider olduğuna ve şampiyonluğun en büyük favorisi olduğuna da vurgu yapıldı.

Bu sezon Leicester City formasıyla Championship'te 23 maça çıkan ve 2 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Ndidi, 29 Aralık'tan bu yana sakat. Oyuncunun sezon sonunda geri dönmesi bekleniyor.

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Nath Boys'ta başladı.

Ocak 2015'te 180 bin Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. 2 yıl burada top koşturan Nijeryalı orta saha, Ocak 2017'de 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tuttu.

Nijeryalı orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...