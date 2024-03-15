Haberler Galatasaray Ndidi operasyonu

Ndidi operasyonu

Ndombele’den beklediği verimi alamayan Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Ndidi için harekete geçti. İngiliz basını da bu transfer gelişmesini doğruladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ndidi operasyonu

Bu sezon Davinson Sanchez, Kerem Demirbay ve Köhn transferleri dışında kadrosuna kattığı isimlerden verim alamayan Galatasaray, yeni sezonda hata yapmamak için çalışmalarına şimdiden başladı. Öncelik ise orta saha...

Lucas Torreira'nın yanına kaliteli bir isim almak isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde; Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Wilfred Ndidi var.

Ndombele'den memnun kalmayan Aslan'ın Nijeryalı orta saha için oyuncunun temsilcisiyle görüşme yaptığı iddia edildi.

MARESCA KARAR VERMEDİ

Bu iddianın sahibi ise İngiliz basını... Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Leicester, Ndidi'ye henüz sözleşme teklif etmedi.

Bunun nedeni de menajer Enzo Maresca'nın Premier Lig'e yükseldikten sonra kadro planlamasını yapmak istemesi. "leicestermercury"nin haberinde; "Galatasaray Ndidi'yi takıma katmak için ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın ligde lider olduğuna ve şampiyonluğun en büyük favorisi olduğuna da vurgu yapıldı.

Bu sezon Leicester City formasıyla Championship'te 23 maça çıkan ve 2 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Ndidi, 29 Aralık'tan bu yana sakat. Oyuncunun sezon sonunda geri dönmesi bekleniyor.

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Nath Boys'ta başladı.

Ocak 2015'te 180 bin Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. 2 yıl burada top koşturan Nijeryalı orta saha, Ocak 2017'de 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tuttu.

Nijeryalı orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...

DİĞER
UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle! Fenerbahçeli Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
İşte ülke puanında son durum!
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası
G.Saray'dan gurbetçi hamlesi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Mart rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:38
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:37
Eczacıbaşı deplasmanda kayıp! Eczacıbaşı deplasmanda kayıp! 01:19
Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! 01:05
Brighton'a kazanmak yetmedi! Brighton'a kazanmak yetmedi! 01:05
Brighton'a kazanmak yetmedi! Brighton'a kazanmak yetmedi! 01:00
Daha Eski
Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! Sporting'i eleyen Atalanta çeyrek finalde! 01:00
Beşiktaş'a Haitili gol makinesi! Beşiktaş'a Haitili gol makinesi! 00:55
Liverpool sahasında farklı turladı! Liverpool sahasında farklı turladı! 00:54
Liverpool sahasında farklı turladı! Liverpool sahasında farklı turladı! 00:48
"F.Bahçe'den gol yememek büyük başarı!" "F.Bahçe'den gol yememek büyük başarı!" 00:28
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor 00:06