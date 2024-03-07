Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazır!

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
📸 Ç. Rizespor maçı hazırlıklarımızı tamamladık! ✅ #GSvÇRS pic.twitter.com/Rgm1i26d63— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2024