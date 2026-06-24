CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Bosna Hersek B Grubu'nu galibiyetle tamamladı

Bosna Hersek B Grubu'nu galibiyetle tamamladı

2026 Dünya Kupası B Grubu 3. maçında Bosna Hersek, Katar'ı 2-1 mağlup ederek grubu galibiyetle tamamladı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 00:09
Bosna Hersek B Grubu'nu galibiyetle tamamladı

2026 Dünya Kupası B Grubu 3. maçında Bosna Hersek ile Katar, ABD'nin Seattle şehrinde bulunan Lumen Field'da karşı karşıya geldi.

Bosna Hersek, rakibini 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı ve grubu galibiyetle noktaladı.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kerim Alajbegovic, 34. dakikada Sultan Al-Brake (k.k.) ve 80. dakikada Ermin Mahmic kaydetti. Katar'ın tek golüyse 42. dakikada Hasan el-Heydus'tan geldi.

Bosna Hersek bu sonuçla B Grubu'nu 4 puanla 3. sırada tamamladı. Katar ise grubu 1 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

G.Saray'a transferde dev indirim ve taksit fırsatı!
İsviçre ev sahibi Kanada'ya şans tanımadı!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Başkan Erdoğan işaret etti, Trump doğruladı: NATO Zirvesi’ne Erdoğan için gidiyorum
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden!
F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ollie Watkins kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! Ollie Watkins kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! 22:58
Dirk Kuyt kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! Dirk Kuyt kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! 22:48
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! 20:38
G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! 19:36
F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı başladı! F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı başladı! 18:15
F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! 18:09
Daha Eski
F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" 17:02
F.Bahçe, TFF ile görüştü! Fikstür... F.Bahçe, TFF ile görüştü! Fikstür... 16:20
TBF'den Beşiktaş'a para cezası TBF'den Beşiktaş'a para cezası 16:10
Trabzonspor'a ABD'li pivot Trabzonspor'a ABD'li pivot 16:07
Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı 15:38
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe kancası! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe kancası! 08:37