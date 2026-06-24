Bosna Hersek B Grubu'nu galibiyetle tamamladı

2026 Dünya Kupası B Grubu 3. maçında Bosna Hersek ile Katar, ABD'nin Seattle şehrinde bulunan Lumen Field'da karşı karşıya geldi.
Bosna Hersek, rakibini 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı ve grubu galibiyetle noktaladı.
Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kerim Alajbegovic, 34. dakikada Sultan Al-Brake (k.k.) ve 80. dakikada Ermin Mahmic kaydetti. Katar'ın tek golüyse 42. dakikada Hasan el-Heydus'tan geldi.
Bosna Hersek bu sonuçla B Grubu'nu 4 puanla 3. sırada tamamladı. Katar ise grubu 1 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Kerim Alajbegovic! Muhteşem çalımlar ve arkasından müthiş bir gol vuruşu! ⚽️ pic.twitter.com/B29hXWXfNN— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026
Edin Dzeko'nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu! Bosna Hersek arka arkaya gollerle farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/Ma6mm1MNl8— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026
⚽ Alhaydos'un attığı golle birlikte Katar, Bosna Hersek karşısında farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/GKgX6uEQva— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026
⚽ Mahmic'in attığı golle Bosna Hersek yeniden farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/aHXsy4kMkH— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026