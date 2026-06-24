CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İskoçya-Brezilya maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

İskoçya-Brezilya maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun kaderini belirleyecek karşılaşma için nefesler tutuldu. Turnuvadaki ilk iki maçında topladığı 4 puan ve averajıyla liderlik koltuğunda oturan Brezilya, grupta aldığı 3 puanla üçüncü sırada yer alan ve bir üst tur biletini cebine koymak adına sahaya çıkacak olan Steve Clarke yönetimindeki İskoçya ile karşı karşıya geliyor. İskoçya-Brezilya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 00:48
İskoçya-Brezilya maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Dünya Kupası C Grubu'nun kapanış perdesi için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü teknik adam Carlo Ancelotti önderliğinde turnuvada namağlup ilerleyen ve liderliğini taçlandırmak isteyen Sambacılar, hücum hattındaki dünya yıldızlarıyla maça ağırlığını koyarak grubu zirvede tamamlamayı amaçlıyor. Diğer tarafta ise ada futbolunun sertliğini ve disiplinini sahaya yansıtarak dev rakibine geçit vermek istemeyen İskoçya, güçlü rakibinden puan kopararak adını son 32 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İskoçya: Gunn, Patterson, Hendry, McKenna, Robertson, Ferguson, McLean, McTominay, Doak, McGinn, Shankland

Brezilya: Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Vinicius, Rayan, Cunha

İSKOÇYA-BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası C Grubu kapsamındaki İskoçya-Brezilya mücadelesi 25 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 01.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İsviçre ev sahibi Kanada'ya şans tanımadı!
Fas-Haiti | CANLI İZLE
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan işaret etti, Trump doğruladı: NATO Zirvesi’ne Erdoğan için gidiyorum
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bosna Hersek grubu zaferle noktaladı
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ollie Watkins kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! Ollie Watkins kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! 22:58
Dirk Kuyt kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! Dirk Kuyt kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! 22:48
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! 20:38
G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! 19:36
F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı başladı! F.Bahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı başladı! 18:15
F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! 18:09
Daha Eski
F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" 17:02
F.Bahçe, TFF ile görüştü! Fikstür... F.Bahçe, TFF ile görüştü! Fikstür... 16:20
TBF'den Beşiktaş'a para cezası TBF'den Beşiktaş'a para cezası 16:10
Trabzonspor'a ABD'li pivot Trabzonspor'a ABD'li pivot 16:07
Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı Zeynep Sönmez çeyrek finale çıktı 15:38
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe kancası! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe kancası! 08:37