Dünya Kupası C Grubu'nun kapanış perdesi için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü teknik adam Carlo Ancelotti önderliğinde turnuvada namağlup ilerleyen ve liderliğini taçlandırmak isteyen Sambacılar, hücum hattındaki dünya yıldızlarıyla maça ağırlığını koyarak grubu zirvede tamamlamayı amaçlıyor. Diğer tarafta ise ada futbolunun sertliğini ve disiplinini sahaya yansıtarak dev rakibine geçit vermek istemeyen İskoçya, güçlü rakibinden puan kopararak adını son 32 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İskoçya: Gunn, Patterson, Hendry, McKenna, Robertson, Ferguson, McLean, McTominay, Doak, McGinn, Shankland

Brezilya: Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Vinicius, Rayan, Cunha

İSKOÇYA-BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası C Grubu kapsamındaki İskoçya-Brezilya mücadelesi 25 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 01.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.