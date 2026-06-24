2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti karşı karşıya geliyor. Grupta liderlik hesapları yapan Fas mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Puanı bulunmayan Haiti ise sürpriz yapmanın peşinde.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Fas: Bounou, Hakimi, Riad, Halhal, Salah Eddine, Amrabat, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Diaz, El Kaabi.
Haiti: Placide, Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Joseph, Isidor, Casimir.
FAS-HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası C Grubu kapsamındaki Fas-Haiti mücadelesi 25 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 01.00'de başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.