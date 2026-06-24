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Haberler Dünya Kupası Fas-Haiti maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

Fas-Haiti maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda gruptan çıkma ve liderlik hesaplarını doğrudan etkileyecek olan bir grup finali futbolseverleri ekran başına davet ediyor. Turnuvadaki ilk iki maçında topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alan ve bir üst tura yükselmeyi büyük ölçüde garantileyen Kuzey Afrika ekolü Fas, grupta henüz puanı bulunmayan ve turnuvaya şerefli bir şekilde veda etmek isteyen Haiti ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 00:49
Fas-Haiti maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti karşı karşıya geliyor. Grupta liderlik hesapları yapan Fas mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Puanı bulunmayan Haiti ise sürpriz yapmanın peşinde.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fas: Bounou, Hakimi, Riad, Halhal, Salah Eddine, Amrabat, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Diaz, El Kaabi.

Haiti: Placide, Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Joseph, Isidor, Casimir.

FAS-HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası C Grubu kapsamındaki Fas-Haiti mücadelesi 25 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 01.00'de başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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