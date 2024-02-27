Haberler Galatasaray Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek lider başladığı haftayı zirvede tamamladı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yeni transferi Köhn'ün performansını değerlendirdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:27
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Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 72'ye yükselten sarı kırmızılılar lider başladığı haftayı zirvede tamamlandı.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn sarı kırmızılı taraftarların ilk kez karşısına çıkarken performansıyla alkış aldı. Alman sol bek, Antalyaspor'a karşı penaltı kazandırdı.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı değerlendirdi. Üründül sarı kırmızılıların yeni transferi Köhn'ün performansını değerlendirirken yıldız oyuncuya övgü dolu sözler söyledi.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

ÖMER ÜRÜNDÜL - ALMAN DİSİPLİNİNE SAHİP

Galatasaray, dün gece çok sıkıntılı bir ilk yarı geçirdi. Antalyaspor, Sparta Prag örneğindeki gibi önde baskı yaparak sarı-kırmızılıların oyun düzenini bozdu.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

G.Saray, orta saha-forvet bağlantısını sağlayamıyor, kopuk kopuk ataklar geliştiriyor, kontrolü bir türlü ele alamıyordu. Birkaç tane de ciddi kale önü tehlikeleri yaşadılar. Ama bir de gol yemelerine rağmen kötü oynadıkları bu yarıyı iki duran top golüyle önde kapadılar.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

İkinci yarı Okan Buruk, Tete'yi çıkarıp Barış'ı da öne alınca saha içi dengeleri değişti. Bu yarıda G.Saray, oyunun hakimiydi.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Birçok defa üçüncü gole de yaklaştılar, penaltı da kaçırdılar. Çok net bir kale önü tehlikesi de yaşamadılar. Okan Buruk'un bu devrede yaptığı oyuncu değişiklikleri çok yerindeydi. Ama son iki değişiklik gereksizdi. Bu da son dakikalarda takım savunmasında arızalara neden oldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Vinicius çapraz koşular yaptı, mücadele etti. Ama futbol yeteneği yeterli değil. Bu tip oyuncular devamlı oynarlarsa faydalı olurlar. İcardi yüzünden de o şansı bulamaz.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Sol bek Köhn'ün her geçen gün takıma daha çok katkı yapacağını tahmin ediyorum. Bir defa çok iyi bir atlet ve Alman disiplinine sahip.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Ben yeri geldikçe vurguluyorum. Derbiler dışında Fenerbahçe ve G.Saray'ın oynayacağı hiçbir maçta hakemler objektif bir yönetim gösteremezler.

Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Futbol ikliminin yarattığı ağır şartlar yüzünden cesur yürek dahi çıkamıyor. Abdulkadir Bitigen de dün gece 90 dakika tam bir eyyam yönetimi sergiledi.

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