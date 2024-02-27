Ömer Üründül Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Köhn'e övgü dolu sözler

Birçok defa üçüncü gole de yaklaştılar, penaltı da kaçırdılar. Çok net bir kale önü tehlikesi de yaşamadılar. Okan Buruk'un bu devrede yaptığı oyuncu değişiklikleri çok yerindeydi. Ama son iki değişiklik gereksizdi. Bu da son dakikalarda takım savunmasında arızalara neden oldu.