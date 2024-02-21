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Galatasaray Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında karşılaşacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 14:12
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Galatasaray Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda yer almayan Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

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