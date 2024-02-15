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Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Son dakika Galatasaray haberleri: Üç kulvarda mücadelesini sürdüren Galatasaray, sezon başında Yunus Akgünİngiltere Championship ekibi Leicester City'ye kiralamıştı. Milli futbolcudan sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:36
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Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, sezon başında kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Sarı-kırmızılılar başta Icardi, Zaha ve Ziyech olmak üzere birçok ünlü yıldızı renklerine bağladı.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Cimbom'da yapılan transferlerle birlikte çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılan isimlerden biri de Yunus Akgün olmuştu.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Milli futbolcu, 500 bin Euro bedelle Championship ekibi Leicester City'ye kiralandı.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

İngiliz ekibindeki geleceği merak konusu olan Yunus Akgün'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla süre alamayan ve performansıyla eleştirilerin hedefi olan Yunus, İngiliz ekibine şarta bağlı opsiyonla kiralık olarak gönderilmişti.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

9 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğu ise İngiliz ekibinin, Premier Lig'e çıkması ve oyuncunun 25 maç (dakika sınırı yok) ilk 11 oynarsa zorunluluk devreye gireceği belirtilmişti.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

OPSİYONUN SAĞLANMASI ZORLAŞTI

Akşam'ın haberine göre; Yunus Akgün için zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için gereken 25 maçta ilk 11 oynama şartı sağlanacak gibi durmuyor.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Sezon sonu yaklaşırken milli oyuncu, şu ana kadar yalnızca 8 resmi maça ilk 11'de başladı.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Bu gidişata göre oyuncunun, opsiyonun devreye girememesi nedeniyle sezon sonunda yeniden Galatasaray'ın yolunu tutması ihtimali yükseldi.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Öte yandan Leicester City'nin bu opsiyondaki şartlara bağlı olmaksızın milli oyuncuyu transfer etme olasılığı var.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Ancak Ada ekibi, şu ana kadar Yunus Akgün'ün geleceği için bir karar vermiş değil.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Yunus Akgün bu sezon Leicester City formasıyla 18 maçta süre aldı.

Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...

Milli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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