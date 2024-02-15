Galatasaray'a kötü haber! Yunus Akgün...
Son dakika Galatasaray haberleri: Üç kulvarda mücadelesini sürdüren Galatasaray, sezon başında Yunus Akgün'ü İngiltere Championship ekibi Leicester City'ye kiralamıştı. Milli futbolcudan sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılan isimlerden biri de Yunus Akgün olmuştu.
Milli futbolcu, 500 bin Euro bedelle Championship ekibi Leicester City'ye kiralandı.
İngiliz ekibindeki geleceği merak konusu olan Yunus Akgün'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla süre alamayan ve performansıyla eleştirilerin hedefi olan Yunus, İngiliz ekibine şarta bağlı opsiyonla kiralık olarak gönderilmişti.
9 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğu ise İngiliz ekibinin, Premier Lig'e çıkması ve oyuncunun 25 maç (dakika sınırı yok) ilk 11 oynarsa zorunluluk devreye gireceği belirtilmişti.
OPSİYONUN SAĞLANMASI ZORLAŞTI
Akşam'ın haberine göre; Yunus Akgün için zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için gereken 25 maçta ilk 11 oynama şartı sağlanacak gibi durmuyor.
Sezon sonu yaklaşırken milli oyuncu, şu ana kadar yalnızca 8 resmi maça ilk 11'de başladı.
Bu gidişata göre oyuncunun, opsiyonun devreye girememesi nedeniyle sezon sonunda yeniden Galatasaray'ın yolunu tutması ihtimali yükseldi.
Öte yandan Leicester City'nin bu opsiyondaki şartlara bağlı olmaksızın milli oyuncuyu transfer etme olasılığı var.
Ancak Ada ekibi, şu ana kadar Yunus Akgün'ün geleceği için bir karar vermiş değil.
Yunus Akgün bu sezon Leicester City formasıyla 18 maçta süre aldı.
Milli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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