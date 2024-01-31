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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, bir süre önce Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı gündemine almıştı. Tecrübeli oyuncu ile ilgili sıcak gelişmesi İtalyan basını duyurdu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:41
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Sezon sonunda tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Sarı kırmızılılar ocak ayında yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası transfer çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erden Bey uğraşıyor"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

"Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

"Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

"Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

"Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

"En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı kırmızılı idareciler ise Roma forması giyen Paulo Dybala için nabız yoklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Yönetim, sözleşmesinde '13 milyon Euro'ya İtalya dışında bir takıma gidebilir' maddesi yer alan yıldız isim için harekete geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Öte yandan İtalyanlar, Dybala transferine dair son dakika gelişmesini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

30 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara gidip gitmeyeceği belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Calciomercatoit'den aktardığı habere göre, şu anda Dybala'nın Roma'dan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Hatta Roma'nın, Dybala ile kontrat uzatma çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Ancak Galatasaray'ın transfer döneminin sona ereceği tarih olan 9 şubata kadar bir hamle yapmasının da olası olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Öte yandan sarı kırmızılıların bu transferdeki hedefinin Dybala'nın çıkış rakamı olan 13 milyon Euro'yu ödememek olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Cimbom'un transferi çok daha düşük bir rakama bitirmeyi planladığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Paulo Dybala bu sezon Roma'da 20 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme

Dybala bu karşılaşmalarda 7 gol attı.

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