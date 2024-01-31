GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, bir süre önce Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı gündemine almıştı. Tecrübeli oyuncu ile ilgili sıcak gelişmesi İtalyan basını duyurdu. (GS transfer haberleri)
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Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erden Bey uğraşıyor"
"Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor"
"Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum"
"Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke"
"Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil"
"En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.
Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı kırmızılı idareciler ise Roma forması giyen Paulo Dybala için nabız yoklamıştı.
Yönetim, sözleşmesinde '13 milyon Euro'ya İtalya dışında bir takıma gidebilir' maddesi yer alan yıldız isim için harekete geçmişti.
Öte yandan İtalyanlar, Dybala transferine dair son dakika gelişmesini duyurdu.
30 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara gidip gitmeyeceği belli oldu.
İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Calciomercatoit'den aktardığı habere göre, şu anda Dybala'nın Roma'dan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil.
Hatta Roma'nın, Dybala ile kontrat uzatma çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.
Ancak Galatasaray'ın transfer döneminin sona ereceği tarih olan 9 şubata kadar bir hamle yapmasının da olası olduğu aktarıldı.
Öte yandan sarı kırmızılıların bu transferdeki hedefinin Dybala'nın çıkış rakamı olan 13 milyon Euro'yu ödememek olduğu vurgulandı.
Cimbom'un transferi çok daha düşük bir rakama bitirmeyi planladığı ifade edildi.
Paulo Dybala bu sezon Roma'da 20 maça çıktı.
Dybala bu karşılaşmalarda 7 gol attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Dybala'nın, Roma ile kontratı 2025'te bitecek.
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