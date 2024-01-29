Galatasaray Gaziantep FK maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 23. haftada Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılar kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sorescu, Markovic, Dragus

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP FK 10. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 7 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 21 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

SON 10 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor maçlarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 22 müsabakada kalesinde 13 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 28 lig karşılaşmasında 26 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapıyor. Maçın 4. hakemi de Muhammet Ali Metoğlu.