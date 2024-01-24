Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi. Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, futbolculara tüm ödemelerin yapıldığını ifade etti. Öte yandan Dursun Özbek, taraftarı heyecanlandıran müjdeli bir haber verdi. İşte o sözler...
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"2022'den beri Bankalar Birliği gelirimizin yarısını süpürüyor, yarısını da Galatasaray Kulübü'ne veriyor."
"Yani basit bir anlatımla, bugün ve 2024 Mayıs'ından sonra gelecek yönetimin bir hesap yaparak, Galatasaray'ı yönetmesi için gereken fon ve para neyse bunun iki mislini oluşturmalı."
"YAKINDA MÜJDEYİ VERİYORUZ"
"Hem borcu ödeyip, hem Galatasaray'ı yönetsin. Bu çok önemli bir bilgi. Bu anlaşmadan çıkmak için önemli aşamalar kaydettik. Yakında müjdeyi veriyoruz. Yıllık 950 Milyon TL faiz yükünden kurtulacağız."
"TÜM OYUNCULARIMIZA ÖDEME YAPTIK"
"Son dönemde futbol takımı oyuncularının maaş ve ödemeleri üzerinden yapılmak istenen, kulübümüzü karıştırma hamlelerini dikkatle izliyoruz."
Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan rica ediyorum bu manipülasyonlara itibar etmeyin. Tüm oyuncularımızın primler dahil ödemeleri yapılmıştır."
"REKORLAR KIRIYORUZ"
"Galatasaray Store'da rekorlar kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaşmış bulunuyoruz."
"Haziran - Aralık 2023 döneminde, 33.7 Milyon Euro satış rakamı ile geçen yıla göre euro bazında %119 büyüme gerçekleştirdik. Emeği geçenlere buradan teşekkürlerimi gönderiyorum"
"Futbol takımımız zor ve yoğun bir fikstürden başarıyla geçmeye devam ediyor. Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmalıyız ve desteklemeliyiz.
"İstanbulspor maçında taraftarımızı son dakikaya kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum"
"Biz Galatasaray'ız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta oturuyor, yarın bir başka değerli arkadaşım bu koltukta oturacak.
Başarılı olmasının tek bir şartı var, Galatasaray'da birlik ve beraberliği ve kenetlenme sürdüğü sürece başarılı olur seçilen yönetimler.
Şunu unutmamak lazım, her Galatasaraylı'nın birleştiği bir husus var. Aslolan Galatasaray'dır. Gerisi de teferruattır."
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