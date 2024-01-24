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Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi. Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, futbolculara tüm ödemelerin yapıldığını ifade etti. Öte yandan Dursun Özbek, taraftarı heyecanlandıran müjdeli bir haber verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:33
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Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"Bankalar Birliği'ne ağır bir borç yükünün altında olmamıza rağmen tüm sportif branşlarda rekabeti sürdürerek devam ediyoruz."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"2022 Haziran'da göreve geldiğimizden beri, anlaşma gereği faiz ve ana para ödemeleri ertelendi."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"2022'den beri Bankalar Birliği gelirimizin yarısını süpürüyor, yarısını da Galatasaray Kulübü'ne veriyor."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"Yani basit bir anlatımla, bugün ve 2024 Mayıs'ından sonra gelecek yönetimin bir hesap yaparak, Galatasaray'ı yönetmesi için gereken fon ve para neyse bunun iki mislini oluşturmalı."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"YAKINDA MÜJDEYİ VERİYORUZ"
"Hem borcu ödeyip, hem Galatasaray'ı yönetsin. Bu çok önemli bir bilgi. Bu anlaşmadan çıkmak için önemli aşamalar kaydettik. Yakında müjdeyi veriyoruz. Yıllık 950 Milyon TL faiz yükünden kurtulacağız."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"TÜM OYUNCULARIMIZA ÖDEME YAPTIK"
"Son dönemde futbol takımı oyuncularının maaş ve ödemeleri üzerinden yapılmak istenen, kulübümüzü karıştırma hamlelerini dikkatle izliyoruz."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan rica ediyorum bu manipülasyonlara itibar etmeyin. Tüm oyuncularımızın primler dahil ödemeleri yapılmıştır."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"REKORLAR KIRIYORUZ"
"Galatasaray Store'da rekorlar kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaşmış bulunuyoruz."

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"Haziran - Aralık 2023 döneminde, 33.7 Milyon Euro satış rakamı ile geçen yıla göre euro bazında %119 büyüme gerçekleştirdik. Emeği geçenlere buradan teşekkürlerimi gönderiyorum"

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"Futbol takımımız zor ve yoğun bir fikstürden başarıyla geçmeye devam ediyor. Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmalıyız ve desteklemeliyiz.

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"İstanbulspor maçında taraftarımızı son dakikaya kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum"

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

"Biz Galatasaray'ız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta oturuyor, yarın bir başka değerli arkadaşım bu koltukta oturacak.

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

Başarılı olmasının tek bir şartı var, Galatasaray'da birlik ve beraberliği ve kenetlenme sürdüğü sürece başarılı olur seçilen yönetimler.

Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi! Taraftarı heyecanlandıran sözler

Şunu unutmamak lazım, her Galatasaraylı'nın birleştiği bir husus var. Aslolan Galatasaray'dır. Gerisi de teferruattır."

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