Haberler Galatasaray Telekom Baskets 89-76 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Telekom Baskets 89-76 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 00:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Telekom Baskets 89-76 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenildi.

Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda yapılan mücadelenin ilk çeyreği çekişmeli geçti. Walden ve Yeboah ile skor bulan sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikayı 25-24 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibinin ataklarını savunmakta zorlanan Galatasaray, devre arasına 47-39 geride girdi.

Müsabakanın ikinci devresinde oyuna denge getiren sarı-kırmızılılar, 27. dakikada 54-54 beraberliği yakalasa da öne geçemedi. Maçın üçüncü çeyreği 62-56 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle kapandı. Son çeyrekte rakibinin farkı açmasına engel olamayan Galatasaray Ekmas, parkeden 89-76 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 23 sayıyla mücadele eden Glynn Watson, 20 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Sam Griesel ve 16 sayı, 8 ribaunt üreten Thomas Kennedy galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sarı-kırmızılı takımda Corey Walden ile Akwasi Yeboah 15'er, David McCormack ile Dee Bost 12'şer, Sadık Emir Kabaca 9, Klemen Prepelic 6, Miralem Halilovic 4 ve Jonah Radebaugh 3 sayı üretti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...
Bakan Vedat Işıkhan müjdeyi verdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %49,25 artış! Takvim.com.tr kalem kalem hesapladı
Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...
Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu transfer Cimbom'u şampiyon yapar!
G.Saray'dan flaş transfer! 6 aylığına kiralanacak
SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? İşte o tarih
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE MÜJDE
💥Süper Loto sonuçları (23 Ocak)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ekmas Almanya'da kayıp! G.Saray Ekmas Almanya'da kayıp! 00:30
Tristan Thompson'a 25 maç ceza Tristan Thompson'a 25 maç ceza 00:09
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'da Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'da 23:19
Pınar Karşıyaka uzatmada yıkıldı Pınar Karşıyaka uzatmada yıkıldı 23:21
Udinese'ye ırkçılık cezası! Udinese'ye ırkçılık cezası! 23:37
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! 23:47
Daha Eski
Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! 21:57
Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? 22:04
Svensson: Kazanmamız için fırsat vardı ama... Svensson: Kazanmamız için fırsat vardı ama... 22:17
Rashica: Yenmemiz gerekiyordu Rashica: Yenmemiz gerekiyordu 22:23
Demir Ege: Herkes elinden geleni yaptı! Demir Ege: Herkes elinden geleni yaptı! 22:24
Icardi'den Cem Karaca performansı! Icardi'den Cem Karaca performansı! 22:26