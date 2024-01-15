TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 10 numaraya Samuray!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da bu anlamda sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar o Japon yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı.
Takvim'in derlediği habere göre Cimbom'un, set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarda etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi.
AYRILMAYA ARTIK SICAK
İtalya'dan gelen haberlere göre; Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun, Çizme'den devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi.
127 GOLE KATKI YAPTI
Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada, 73 gol attı ve 54 asist yaptı.
Kamada'nın güncel değeri ise 20 milyon Euro.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Japon yıldız Daichi Kamada çok yönlü bir futbolcu.
Ana mevkisi on numara olan oyuncu, forvet arkası ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.
Sarı-kırmızılıların transferde oyuncunun bu özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.
DAICHI KAMADA KİMDİR?
27 yaşındaki Japon oyuncu futbola ülkesinin Higashiyama takımında başladı. Ardından Sagan Tosu'nun yolunu tuttu.
Sonrasında Alman ekibi E. Frankfurt'a gitti. Frankfurt sonrasında Belçika takımı Truiden'e kiralandı.
Yaz transfer döneminde ise İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tuttu.
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