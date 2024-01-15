TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 10 numaraya Samuray!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Cimbom bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde de tarihinde bir kez daha mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.