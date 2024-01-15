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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da 10 numaraya Samuray!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da bu anlamda sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar o Japon yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Cimbom bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde de tarihinde bir kez daha mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Bu anlamda Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Takvim'in derlediği habere göre Cimbom'un, set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarda etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

AYRILMAYA ARTIK SICAK

İtalya'dan gelen haberlere göre; Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun, Çizme'den devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

127 GOLE KATKI YAPTI

Şu ana kadar 319 maça çıkan Kamada, 73 gol attı ve 54 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Kamada'nın güncel değeri ise 20 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Japon yıldız Daichi Kamada çok yönlü bir futbolcu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Ana mevkisi on numara olan oyuncu, forvet arkası ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Sarı-kırmızılıların transferde oyuncunun bu özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

DAICHI KAMADA KİMDİR?

27 yaşındaki Japon oyuncu futbola ülkesinin Higashiyama takımında başladı. Ardından Sagan Tosu'nun yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Sonrasında Alman ekibi E. Frankfurt'a gitti. Frankfurt sonrasında Belçika takımı Truiden'e kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yeni Samuray! Orta sahaya çözüm olacak

Yaz transfer döneminde ise İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tuttu.

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