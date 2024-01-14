Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray sol bek için harekete geçti. Angelino ve Kazımcam'dan istediği verimi alamayan Okan Buruk yönetimi yıldız oyuncu için rapor sundu. Sarı kırmızılı yönetim 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Sivas'ta yara alan Cimbom taraftarı önünde galip gelmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Sarı-Kırmızılılar'da gündem sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Angelino ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kazımcan Karataş'tan da istediği verimi alamadığı için bu mevki için transfer arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Okan Buruk uzun maraton için yönetime sol bek raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Aslan, sol bek transferi için son olarak gündemine Brezilyalı oyuncu Matheus Bahia'yı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Takvim'de yer alan habere göre, Brezilya ekibi Ceara'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki genç yıldız için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, transferi tamamlayarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Sambacı'nın kulübü Bahia ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Bahia'ya ismine sıcak baktığı ve yönetime transferin bir an önce bitirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Kariyerinde 116 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız 4 gol atarken 8 de asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...

Brezilya ekibinde 54 kez görev alan genç yıldızın 2 gol ve 5 asisti var.

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