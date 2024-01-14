TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! Matheus Bahia...
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray sol bek için harekete geçti. Angelino ve Kazımcam'dan istediği verimi alamayan Okan Buruk yönetimi yıldız oyuncu için rapor sundu. Sarı kırmızılı yönetim 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-Kırmızılılar'da gündem sol bek transferi...
Angelino ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kazımcan Karataş'tan da istediği verimi alamadığı için bu mevki için transfer arayışlarını hızlandırdı.
Okan Buruk uzun maraton için yönetime sol bek raporunu sundu.
Aslan, sol bek transferi için son olarak gündemine Brezilyalı oyuncu Matheus Bahia'yı aldı.
Takvim'de yer alan habere göre, Brezilya ekibi Ceara'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki genç yıldız için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, transferi tamamlayarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Sambacı'nın kulübü Bahia ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Bahia'ya ismine sıcak baktığı ve yönetime transferin bir an önce bitirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.
Kariyerinde 116 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız 4 gol atarken 8 de asiste imza attı.
Brezilya ekibinde 54 kez görev alan genç yıldızın 2 gol ve 5 asisti var.
Bahia'da 116 maçta forma giyen Bahia, 4 gol atarken 8 de asist yaptı.
Genç yıldız, enerjisi ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.
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