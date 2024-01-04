Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Mauro Icardi'nin, Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunduğu ve şimdilik bu sözleşmeye uymayı planladığı aktarıldı.

Öte yandan Icardi için Cimbom'a baştan çıkarıcı bir teklif gelse de bunun transfer için yetmeyeceği vurgulandı.