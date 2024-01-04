Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi. Dünya devlerini peşine takan golcü oyuncu transfer kararını verdi. Arjantin basını sarı kırmızılıları yakından ilgilendiren flaş gelişmeyi duyurdu. | GS SPOR HABERLERİ
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Geçen sezon Cimbom'u şampiyon yapan Icardi, bu sezon da etkili performansını sürdürdü.
Icardi şu ana kadar 27 maça çıktı.
Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol attı.
Ayrıca 6 da asist kaydetti.
Icardi gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.
Özellikle Real Madrid ve birçok İtalyan devinin, Icardi için devreye girdiği belirtilmişti.
Hatta Real Madrid'in, Icardi'yi ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edilmişti.
Sarı kırmızılılardaki geleceği soru işareti olan Icardi, transferle ilgili kararını verdi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Arjantin basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Bolavip'ten derlediği habere göre Icardi, sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılmayacak.
Real Madrid'le flört eden Mauro Icardi'nin, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği ifade edildi.
Mauro Icardi'nin, Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunduğu ve şimdilik bu sözleşmeye uymayı planladığı aktarıldı.
Öte yandan Icardi için Cimbom'a baştan çıkarıcı bir teklif gelse de bunun transfer için yetmeyeceği vurgulandı.
Çünkü Galatasaray'ın Icardi'yi bırakmayı asla düşünmediği ve Avrupa kulüplerinin bu konuda herhangi bir baskı uygulayamayacakları belirtildi.
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