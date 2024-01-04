Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine çevrildi. Dünya devlerini peşine takan golcü oyuncu transfer kararını verdi. Arjantin basını sarı kırmızılıları yakından ilgilendiren flaş gelişmeyi duyurdu. | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:41
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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Arjantinli futbolcu sarı kırmızılılara imza attıktan sonra gösterdiği performansla büyük takdir topladı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Son 1.5 sezondur müthiş bir oyun ortaya koyan 30 yaşındaki forvet, Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Geçen sezon Cimbom'u şampiyon yapan Icardi, bu sezon da etkili performansını sürdürdü.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Icardi şu ana kadar 27 maça çıktı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol attı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Ayrıca 6 da asist kaydetti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Icardi gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Özellikle Real Madrid ve birçok İtalyan devinin, Icardi için devreye girdiği belirtilmişti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Hatta Real Madrid'in, Icardi'yi ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edilmişti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Sarı kırmızılılardaki geleceği soru işareti olan Icardi, transferle ilgili kararını verdi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Arjantin basını duyurdu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Bolavip'ten derlediği habere göre Icardi, sezon ortasında Galatasaray'dan ayrılmayacak.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Real Madrid'le flört eden Mauro Icardi'nin, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği ifade edildi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Mauro Icardi'nin, Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunduğu ve şimdilik bu sözleşmeye uymayı planladığı aktarıldı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Öte yandan Icardi için Cimbom'a baştan çıkarıcı bir teklif gelse de bunun transfer için yetmeyeceği vurgulandı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mauro Icardi'den çok konuşulacak karar!

Çünkü Galatasaray'ın Icardi'yi bırakmayı asla düşünmediği ve Avrupa kulüplerinin bu konuda herhangi bir baskı uygulayamayacakları belirtildi.

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