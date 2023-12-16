Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek için uğraş verdiği ancak tercihini Manchester United'dan yana yapan Sofyan Amrabat büyük bir pişmanlık yaşıyor. İngiliz ekibinde süre bulmakta zorluk çeken Faslı oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Manchester United'a veda etmesi beklenen Amrabat hakkında sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 18:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

Yaz transfer döneminde Fiorentina'dan Manchester United'a satın alma opsiyonluyla kiralanan Sofyan Amrabat hayal kırıklığı yaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

Büyük umutlarla kadroya katılan Faslı yıldız, İngiliz ekibinde beklenen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

OPSİYON KULLANILMAYACAK!
İstenen seviyeye gelemeyen Amrabat'ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

FIORENTINA GERİ İSTEMİYOR!
İtalyan ekibi Fiorentina'nın da 27 yaşındaki futbolcunun geri dönüşüne sıcak bakmadığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

Bu sezon Manchester United'da 16 resmi maçta forma giyen Sofyan Amrabat, gol veya asist katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

OCAK AYINDA AYRILIK!
Sezon başında Galatasaray'ın da ilgilendiği Faslı orta saha, ocak ayında ayrılığa hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

MILAN PEŞİNDE!
Fransız basınında yer alan habere göre; İtalyan devi Milan, Sofyan Amrabat'ı transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

Orta saha takviyesi planlayan Çizme ekibi, ManU ile Fiorentina arasındaki koşulların aynısını kabul etmeye hazır.

TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...

Ocak ayında Amrabat'ı kadrosuna katmak isteyen Milan, 20 milyon euro artı 5 milyon euro bonus ile transferi bitirmek istiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da 500 milyonluk hüsran!
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi!
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Tarım Kredi Yılbaşı İndirimi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! 19:19
Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! 19:10
Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve... Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve... 18:42
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 18:11
Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! 16:47
Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! 16:44
Daha Eski
Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor 16:37
Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! 16:37
F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! 16:22
Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! 16:08
Fenerbahçe Opet set vermedi Fenerbahçe Opet set vermedi 15:53
Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! 15:48