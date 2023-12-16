TRANSFER HABERİ: Amrabat'ın ManU pişmanlığı! Galatasaray'a gelmedi ve...
Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek için uğraş verdiği ancak tercihini Manchester United'dan yana yapan Sofyan Amrabat büyük bir pişmanlık yaşıyor. İngiliz ekibinde süre bulmakta zorluk çeken Faslı oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Manchester United'a veda etmesi beklenen Amrabat hakkında sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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OPSİYON KULLANILMAYACAK!
FIORENTINA GERİ İSTEMİYOR!
İtalyan ekibi Fiorentina'nın da 27 yaşındaki futbolcunun geri dönüşüne sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Bu sezon Manchester United'da 16 resmi maçta forma giyen Sofyan Amrabat, gol veya asist katkısı veremedi.
OCAK AYINDA AYRILIK!
Sezon başında Galatasaray'ın da ilgilendiği Faslı orta saha, ocak ayında ayrılığa hazırlanıyor.
MILAN PEŞİNDE!
Fransız basınında yer alan habere göre; İtalyan devi Milan, Sofyan Amrabat'ı transfer listesine aldı.
Orta saha takviyesi planlayan Çizme ekibi, ManU ile Fiorentina arasındaki koşulların aynısını kabul etmeye hazır.
Ocak ayında Amrabat'ı kadrosuna katmak isteyen Milan, 20 milyon euro artı 5 milyon euro bonus ile transferi bitirmek istiyor.
Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Amrabat için bu transfer seçeneğinin yeni bir fırsat olabileceği belirtildi.
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