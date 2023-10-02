Haberler Galatasaray Okan Buruk İngilizlere sır vermeyecek

Okan Buruk İngilizlere sır vermeyecek

Galatasaray, diğer maçların aksine Manchester United karşılaşmasının son idmanını İstanbul'da yapacak. Dün yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip bugün saat 12.30'da Florya'da zorlu maçın taktiğini deneyecek. İngiliz ekibine sır vermek istemeyen ve böyle bir karar alan Buruk, "Gittiğimiz statta kameralar var ve çekim yapılıyor. O yüzden son çalışmayı Florya Tesisleri'nde yapacağız. Gruptaki bütün takımlar böyle yapıyor" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Okan Buruk İngilizlere sır vermeyecek

Galatasaray, diğer maçların aksine Manchester United karşılaşmasının son idmanını İstanbul'da yapacak. Dün yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip bugün saat 12.30'da Florya'da zorlu maçın taktiğini deneyecek. İngiliz ekibine sır vermek istemeyen ve böyle bir karar alan Buruk, "Gittiğimiz statta kameralar var ve çekim yapılıyor. O yüzden son çalışmayı Florya Tesisleri'nde yapacağız. Gruptaki bütün takımlar böyle yapıyor" diye konuştu. Buruk bugün Old Trafford'da saat 21.45'te yapılacak basın toplantısına çıkacak.

22.00'DE BAŞLAYACAK

Galatasaray yarın deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'ndaki ikinci maç saat 22.00'de başlayacak. Aynı saatte Kopenhag ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup olmuştu.

KRUZLIAK YÖNETECEK

Galatasaray'ın Manchester United oynayacağı maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe'nin golü iptal oldu ortalık ayağa kalktı! Erman Toroğlu'dan olay yaratan penaltı yorumu...
CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Şifreli konuşmaları ortaya çıktı
Erman Toroğlu'ndan ağır sözler! Bu hakemler...
Buruk raporu yönetime iletti! O yıldızlar için 'Kalsın' dedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri
Erman Toroğlu'ndan ağır sözler! Bu hakemler...
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" Çarpıcı sözler! "Maçları hakemler yönetmiyor" 07:36
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:18
Roma kötü gidişata son verdi! Roma kötü gidişata son verdi! 00:12
Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! Atletico Madrid evinde 3 puanı kaptı! 00:09
A.Çakar'dan o karara flaş yorum! A.Çakar'dan o karara flaş yorum! 23:50
Daha Eski
Kayseri, Şehir’e hazır Kayseri, Şehir’e hazır 23:43
Akrepler’in Buksa’sı var Akrepler’in Buksa’sı var 23:40
Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri Aslantepe'de % 90! G.Saray'dan hayran bırakan seri 23:39
İştahlı ve coşkuluyuz İştahlı ve coşkuluyuz 23:33
Fred tam bir elmas Fred tam bir elmas 23:29
Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı Aboubakar'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı 23:05