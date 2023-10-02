Okan Buruk İngilizlere sır vermeyecek

Galatasaray, diğer maçların aksine Manchester United karşılaşmasının son idmanını İstanbul'da yapacak. Dün yenileme çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip bugün saat 12.30'da Florya'da zorlu maçın taktiğini deneyecek. İngiliz ekibine sır vermek istemeyen ve böyle bir karar alan Buruk, "Gittiğimiz statta kameralar var ve çekim yapılıyor. O yüzden son çalışmayı Florya Tesisleri'nde yapacağız. Gruptaki bütün takımlar böyle yapıyor" diye konuştu. Buruk bugün Old Trafford'da saat 21.45'te yapılacak basın toplantısına çıkacak.

22.00'DE BAŞLAYACAK

Galatasaray yarın deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'ndaki ikinci maç saat 22.00'de başlayacak. Aynı saatte Kopenhag ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup olmuştu.

KRUZLIAK YÖNETECEK

Galatasaray'ın Manchester United oynayacağı maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak.