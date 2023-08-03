Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Son şampiyon Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerinde devam ediyor.
Son olarak sarı-kırmızılı ekip evinde Zalgiris'i mağlup ederek Devler Ligi 3. ön eleme turuna yükseldi.
Galatasaray 2-2'nin rövanşında Zalgiris'e karşı mücadeleyi 1-0 kazandı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2 öne geçen Aslan adını 3. tura yazdıran taraf oldu.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde NK Olimpija ile karşılaşacak
Newcastle United, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için 35 milyon euroluk paket hazırladı.
Akşam'ın The4thofficial'dan derlediği habere göre, futbolcuyu analiz edip, yeteneklerinin Teknik Direktör Eddie Howe için biçilmiş kaftan olduğunu vurguladı ve Zaniolo için 35 milyon euro bütçe ayrıldığını belirtti.
İtalyan basınından Calciomertaco ise başarılı futbolcunun transferine izin verilmemesi halinde, sözleşmesindeki madde gereği 12'nci ayın sonunda 28 milyon euroya serbest kalabileceğini açıkladı.
Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asist yaptı.
Kariyerinde toplamda 226 maça çıkan Zaniolo, takımına 57 gol ve 31 asistlik katkı verdi.
İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro.