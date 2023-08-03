Haberler Galatasaray Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya İngilizlerden sürpriz bir teklif geldi. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmezse tehlike kapıda. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 15:25
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Son şampiyon Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerinde devam ediyor.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Son olarak sarı-kırmızılı ekip evinde Zalgiris'i mağlup ederek Devler Ligi 3. ön eleme turuna yükseldi.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Galatasaray 2-2'nin rövanşında Zalgiris'e karşı mücadeleyi 1-0 kazandı.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2 öne geçen Aslan adını 3. tura yazdıran taraf oldu.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde NK Olimpija ile karşılaşacak

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Newcastle United, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için 35 milyon euroluk paket hazırladı.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Akşam'ın The4thofficial'dan derlediği habere göre, futbolcuyu analiz edip, yeteneklerinin Teknik Direktör Eddie Howe için biçilmiş kaftan olduğunu vurguladı ve Zaniolo için 35 milyon euro bütçe ayrıldığını belirtti.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

İtalyan basınından Calciomertaco ise başarılı futbolcunun transferine izin verilmemesi halinde, sözleşmesindeki madde gereği 12'nci ayın sonunda 28 milyon euroya serbest kalabileceğini açıkladı.

Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asist yaptı.

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