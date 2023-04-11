Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Galatasaray'ın NEF Stadı'nın bulunduğu yerde yapmayı planladığı spor kompleksi için çalışmalar hız kazandı.
Galatasaray'ın NEF Stadı'nın bulunduğu yerde yapmayı planladığı spor kompleksi için çalışmalar hız kazandı.
Her şubeye hizmet verecek tesisler yapmayı planladıklarını kaydeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara, "Her şubenin teknik heyeti ve yetkilileriyle tek tek görüşülecek, onların talepleri doğrultusunda proje şekillenecek.
Sanırım önümüzdeki yıl mart ayında inşaat çalışmaları başlar. Şu anda mimari projeler üzerinde çalışılıyor" dedi.
Cibara, 12 bin kişilik büyük bir salon yapmayı düşündüklerini söyledi.
KAMP TESİSLERİ DE YAPILACAK
Ayrıca Vadi İstanbul'a bakan kısımda seyirci kapasiteleri farklı 3 salon daha inşa edileceğini belirterek şöyle devam etti:
Bu salonlar kadın basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımları için yapılacak.
İki tane yüzme havuzu olacak. Bir tanesine de bizim yeni kurulan şubemiz otist çocuklarımız için olacak. Onun haricinde oyuncularımızın kalabileceği konaklama yerleri olacak.
Altyapı tesisleri ve amatör şubeler için kamp tesisleri olacak. Hatta genel kurullarınızı yapacağımız güzel bir salon da buna ilave edeceğiz.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Mehmet Cibara, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
Adana Demirspor karşısında takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu kaydeden Cibara, "Oyuncularımızın gösterdiği kazanma ruhu ve azmi için hepsini kutluyorum.
Bu hırsı gördükten sonra, 100. yıl şampiyonluğunun artık geleceğine gerçekten inanıyorum" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mart'ta yapılan genel kurulda Nef Stadı'ndan Vadi İstanbul'a kadar uzanan 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına üst kullanım hakkıyla kiraladıklarını açıklamıştı.
Özbek genel kurulda, yeni tesislerin eklenmesiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tam anlamıyla yaşayacağını söylemişti. Proje tamamlandığında Galatasaray gelecek yıllara damga vuracak Avrupai tesislere kavuşmuş olacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTYAPILARINDAN BİRİ KURULACAK
Florya arazisini alan ve 62 dönüm üzerine yapılacak proje ile kulübe 10 milyar TL'lik bir para girişi sağlamaya planlayan Galatasaray yönetiminin ana hedeflerinden birisi de gelecek paranın 1 milyar liralık bölümünü altyapı için kullanmak.
Özbek böylece sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli altyapılarından birisine sahip olmayı planlıyor.
LA MASIA'YI BİLE GERİDE BIRAKACAK
Altyapıya tahsis edilecek bu fon sayesinde G.Saray'ın hedefi Barcelona'nın parmakla gösterilen La Masia'sını bile geçecek bir proje yapmak.