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Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Florya arazisini alan ve 62 dönümlük bir arazi üzerine yapacağı projeyle kulübe para girişi sağlamayı hedefleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim, gelecek paranın önemli bir kısmıyla dev bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 10:08
Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Galatasaray'ın NEF Stadı'nın bulunduğu yerde yapmayı planladığı spor kompleksi için çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Her şubeye hizmet verecek tesisler yapmayı planladıklarını kaydeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara, "Her şubenin teknik heyeti ve yetkilileriyle tek tek görüşülecek, onların talepleri doğrultusunda proje şekillenecek.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Sanırım önümüzdeki yıl mart ayında inşaat çalışmaları başlar. Şu anda mimari projeler üzerinde çalışılıyor" dedi.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Cibara, 12 bin kişilik büyük bir salon yapmayı düşündüklerini söyledi.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

KAMP TESİSLERİ DE YAPILACAK

Ayrıca Vadi İstanbul'a bakan kısımda seyirci kapasiteleri farklı 3 salon daha inşa edileceğini belirterek şöyle devam etti:

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Bu salonlar kadın basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımları için yapılacak.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

İki tane yüzme havuzu olacak. Bir tanesine de bizim yeni kurulan şubemiz otist çocuklarımız için olacak. Onun haricinde oyuncularımızın kalabileceği konaklama yerleri olacak.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Altyapı tesisleri ve amatör şubeler için kamp tesisleri olacak. Hatta genel kurullarınızı yapacağımız güzel bir salon da buna ilave edeceğiz.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Mehmet Cibara, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Adana Demirspor karşısında takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu kaydeden Cibara, "Oyuncularımızın gösterdiği kazanma ruhu ve azmi için hepsini kutluyorum.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Bu hırsı gördükten sonra, 100. yıl şampiyonluğunun artık geleceğine gerçekten inanıyorum" dedi.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mart'ta yapılan genel kurulda Nef Stadı'ndan Vadi İstanbul'a kadar uzanan 62 dönümlük araziyi 49 yıllığına üst kullanım hakkıyla kiraladıklarını açıklamıştı.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Özbek genel kurulda, yeni tesislerin eklenmesiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tam anlamıyla yaşayacağını söylemişti. Proje tamamlandığında Galatasaray gelecek yıllara damga vuracak Avrupai tesislere kavuşmuş olacak.


Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTYAPILARINDAN BİRİ KURULACAK

Florya arazisini alan ve 62 dönüm üzerine yapılacak proje ile kulübe 10 milyar TL'lik bir para girişi sağlamaya planlayan Galatasaray yönetiminin ana hedeflerinden birisi de gelecek paranın 1 milyar liralık bölümünü altyapı için kullanmak.

Galatasaray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak

Özbek böylece sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli altyapılarından birisine sahip olmayı planlıyor.

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