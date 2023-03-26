Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılıların yeni sezon için transfer gündemine birçok futbolcu gelmeye devam ediyor.
Bu isimlerden birisi de Aslan'ın eski yıldızı Alex Telles'ti.
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılıların yeni sezon için transfer gündemine birçok futbolcu gelmeye devam ediyor.
Bu isimlerden birisi de Aslan'ın eski yıldızı Alex Telles'ti.
Cimbom'un, son dönemde performansı düşüşe geçen Sambacı yıldızı kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu.
Alex Telles'in transfer durumuna dair önemli bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Romano'dan derlediği habere göre Alex Telles, kiralık olarak formasını giydiği Sevilla'dan haziran ayında ayrılacak.
30 yaşındaki sol bekin kulübü Manchester United'a dönmesi bekleniyor.
Telles'in, İspanyol ekibiyle yaptığı sözleşmede herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.
Ancak Telles'in Manchester United'da da şans bulma ihtimali çok düşük.
Bu doğrultuda İngiliz devinin, Brezilyalı isimle ilgili kararını haziran-temmuz aylarında vereceği bildirildi.
Bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye resmen girebileceği konuşuluyor.
Alex Telles bu sezon Sevilla'da 27 maça çıktı.
Sambacı sol bek bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.
Telles'in, ManU ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek.
1.82 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Telles kariyerinde Juventude, Gremio ve Porto formaları da giymişti.