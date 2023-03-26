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Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray sol bek mevkisine eski yıldızı Alex Telles'i transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden biri olan Brezilyalı futbolcu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki Alex Telles'in yeni adresi neresi olacak? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 14:14
Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Sarı kırmızılıların yeni sezon için transfer gündemine birçok futbolcu gelmeye devam ediyor.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Bu isimlerden birisi de Aslan'ın eski yıldızı Alex Telles'ti.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Cimbom'un, son dönemde performansı düşüşe geçen Sambacı yıldızı kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Alex Telles'in transfer durumuna dair önemli bir gelişme yaşandı.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Konuyla ilgili haberi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Romano'dan derlediği habere göre Alex Telles, kiralık olarak formasını giydiği Sevilla'dan haziran ayında ayrılacak.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

30 yaşındaki sol bekin kulübü Manchester United'a dönmesi bekleniyor.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Telles'in, İspanyol ekibiyle yaptığı sözleşmede herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Ancak Telles'in Manchester United'da da şans bulma ihtimali çok düşük.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Bu doğrultuda İngiliz devinin, Brezilyalı isimle ilgili kararını haziran-temmuz aylarında vereceği bildirildi.

Transferde sürpriz gelişme! Telles ve Galatasaray...

Bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye resmen girebileceği konuşuluyor.

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