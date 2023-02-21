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Marsilya'yı seçti

Arda Turan'ın "Gerçekleşmemesine en fazla üzüldüğüm transferi? dediği Alexis Sanchez konusunda Marsilya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Futbol direktörü Javier Ribalta, Şilili oyuncunun Marsilya'ya imza atmak için büyük bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı. "Gerçekten de Alexis Sanchez, Galatasaray forması giyebilirdi" diyen Javier Ribalta'ya göre sarı-kırmızılı kulüp, Alexis Sanchez'e yılda 4 milyon euro'luk bir teklif sundu ancak futbolcu, Marsilya'yı tercih etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Marsilya'yı seçti
Arda Turan'ın "Gerçekleşmemesine en fazla üzüldüğüm transferi? dediği Alexis Sanchez konusunda Marsilya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Futbol direktörü Javier Ribalta, Şilili oyuncunun Marsilya'ya imza atmak için büyük bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı. "Gerçekten de Alexis Sanchez, Galatasaray forması giyebilirdi" diyen Javier Ribalta'ya göre sarı-kırmızılı kulüp, Alexis Sanchez'e yılda 4 milyon euro'luk bir teklif sundu ancak futbolcu, Marsilya'yı tercih etti.
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