Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılar yıldız transferleri takıma kattıktan sonra rotasını forvet hattına çevirdi. Hücum bölgesinde rotasyonlu kadro oluşturmak isteyen Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirdi. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER HABERİ)

SAVAŞ ÇORLU Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Savaş ÇORLU
GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Ümranıyespor galibiyetiyle büyük moral bulan Galatasaray yeniden transfere yoğunlaştı.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Seferovic'in beklentilerin altında kalması nedeniyle özellikle forvete takviye yapılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Bu nedenle uzun süredir Mauro Icardi ve Andrea Belotti'yle ilgilenen ancak bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Sarı-kırmızılı yönetim, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'ın da istediği Serhou Guirassy için Rennes'le temas kurdu.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Kadro dışı bırakılan Gine asıllı forvet oyuncusunun durumuyla bilgi aldı.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

TİMUR BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy için sarı- kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazır olduklarını iletti.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi verdi.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temas kurdu.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Şartlarını sordu. Oyuncunun babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a kapıyı kapatmadı.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Serhou Guirassy geçen sezon Rennes forması altında 48 maça çıktı, 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

Galatasaray cazip bir ücret teklif ederek 26 yaşındaki yıldızı kadroya katmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

RAKİBİ ÇOK
Frank Lampard yönetimindeki Everton'ın forvet transferi için adayları arasında Serhou Guirassy ile birlikte Michy Batshuayi, Ollie Watkins ve Neal Maupay da bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

BELOTTI'DE KRiTiK HAFTA

Roma'yı bekleyen Andrea Belotti için bu hafta hareketli geçebilir. Mourinho çok istekli ama Horoz lakaplı oyuncu için önce Felix ve Shomurodov'dan birisinin satışının yapılması gerekiyor. Ganalı için yarın Cremonese ile bir görüşme yapılacak. Bologna ise Özbek oyuncu Shomurodov için çalışıyor. İki oyuncu gitmezse Andrea Belotti için Galatasaray ve Nice ihtimali ortaya çıkabilir.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

WANDA NARA KABUL ETMEDi
MAURO Icardi konusunda Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi... Icardi'nin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ancak eşi Wanda Nara'nın Paris'teki lüks hayatı bırakmak istemediği için kocasını gitmekten vazgeçirdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

ADN Sur'un haberinde, "Galatasaray ikna edemedi. Wanda Nara, PSG'de istenmeyen kocasına yeni alternatifler arıyor" ifadelerini kullandı.

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