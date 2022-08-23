GALATASARAY HABERİ: Golcü transferinde yeni rota Fransa! Serhou Guirassy...

BELOTTI'DE KRiTiK HAFTA

Roma'yı bekleyen Andrea Belotti için bu hafta hareketli geçebilir. Mourinho çok istekli ama Horoz lakaplı oyuncu için önce Felix ve Shomurodov'dan birisinin satışının yapılması gerekiyor. Ganalı için yarın Cremonese ile bir görüşme yapılacak. Bologna ise Özbek oyuncu Shomurodov için çalışıyor. İki oyuncu gitmezse Andrea Belotti için Galatasaray ve Nice ihtimali ortaya çıkabilir.