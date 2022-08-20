Kulübede Aslan yatar

Galatasaray, hücumda bir hayli zorlanıyor. 3 maç geride kaldı, sarı- kırmızılılar Bafetimbi Gomis sayesinde hanelerine 6 puan yazdırdı ancak karşılaşmalarda önde kaldıkları süre uzatmalarla birlikte sadece 16 dakika. Antalya'da 89'da oyuna girip 90'da müthiş bir gol kaydeden 37 yaşındaki forvet oyuncu dün de yine Galatasaray'ın 'kurtarıcısı' oldu. Gomis, 78'de Seferovic'in yerine oyuna dahil olup 86'da akılalmaz bir gol kaydetti.



GALATASARAY'A İLAÇ OLDU

Sezon başında yeni bir takımken puan kayıplarını minimize etmek isteyen Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'in bu golü ilaç gibi geldi. 37 yaşındaki futbolcu tek başına 6 puan kazandırdı. Aslan golü attıktan sonra savunmada ciddi bir de hata yaptı. 90+2'de pozisyon yerleşimini sağlayamayan Cimbom, Valentin'e net bir pozisyon verdi. Abdülkerim Bardakçı cansiperane bir savunma ile Ümraniyespor'un beraberlik golüne engel oldu.



SEFEROViC 3'TE 0 ÇEKTi

Cimbom'un sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Haris Seferovic gol şanssızlığını kıramadı. Hazırlık maçlarında coşan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 3. maçta da golle buluşamadı. Bir topu direkten dönen Seferovic 78. dakikada çok üzgün şekilde kenara geldi. Yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Taraftarlar, Seferovic'i alkışlarla teselli ettiler.



PENALTI iSYANI

Galatasaray, ikinci yarısına baskılı ve istekli başladığı Ümraniyespor maçının 55. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi. Ceza sahasından Toreira'nın şutunda top Ümraniyespor savunmasından dışarıya gitti. Sarı9kırmızılı oyuncular, bu pozisyonda bir "elle oynama" bekledi. Hakem Ali Şansalan, bu itirazların ardından bir süre VAR'la konuştuktan sonra Galatasaray lehine korner noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı oyuncular pozisyona uzun süre itiraz etseler de Şansalan'ın kararı değişmedi.



KEREM ETKİSİZDİ

Aslan'ı geçtiğimiz sezon sırtında taşıyan Kerem Aktürkoğlu yeni futbol dönemine iyi bir başlangıç yapamadı. Genç futbolcu, Ümraniyespor karşısında da başarılı bir oyun sergileyemedi. Dakikalar 68'i gösterirken yerini Emre Kılınç'a bıraktı. O da kötü oyunuyla yerine girdiği Kerem'i aratmadı.



ALKIŞLAR SERKAN'A

Ümraniyespor kalecisi Serkan Kırıntılı, Galatasaray karşısında mükemmel bir performans sergiledi. Dalga dalga gelen sarı-kırmızılıların ataklarına karşılık tecrübeli eldiven kalesine adeta duvar ördü. İkinci yarıda oyuna girip müthiş bir şut çıkaran Bafetimbi Gomis'in golünde ise yapabileceği bir şey yoktu. Uzandı ancak çabası topu çıkarmaya yetmedi.



BARDAKÇI KURTARDI

Giresunspor maçında yaptığı hatayla yenilgiye neden olan Abdülkerim Bardakçı dün Ümraniyespor deplasmanında ise takımını kurtaran isimdi. 90+2'de Galatasaray kalesinde yer alan bir karambolde top Valentin'in önünde kaldı. Vuruşunda top önünde kaldı. Yine vurdu, Abdülkerim Bardakçı uçarak topu blokladı ve mutlak golü önledi.



BOEY YİNE HARİKAYDI

Galatasaray'da sezon başı kampı geçirmemesine rağmen Sacha Boey dün yine takımın en hareketli ismiydi. Leo Dubois'nın sakatlığında teknik direktör Okan Buruk'un sahaya sürdüğü genç sağ bek her pozisyonda bindirmelerini yaptı. Şiddetli presle kaptığı toplarla hücum sürekliliğini sağladı. Karşılaşma sonunda tribünler onu ayakta alkışladı.