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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kamile Nacickaite'yi transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Litvanyalı forvet Kamile Nacickaite'yi transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:04
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kamile Nacickaite'yi transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Litvanyalı forvet Kamile Nacickaite'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşında ve 1,80 metre boyundaki Nacickaite ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Oyuncumuza, 'Galatasaray'a hoş geldin.' diyor, kendisine formamız altında başarı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KAMILE NACICKAITE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel imzasını da Galatasaray'da atan Litvanyalı oyuncu, 2012 yılında sarı-kırmızılı takımdaki kısa deneyiminin ardından İtalyan CUS Chieti ile anlaşma sağladı.

Sırasıyla birer sezon TED Ankara Kolejliler, İstanbul Üniversitesi, Adana ASKİ, Fenerbahçe, Dinamo Moskova, Gernika KESB, Stadium Casablanca, Polkowice forması giyen Kamile Nacickaite, son olarak Nesibe Aydın'da görev aldı.

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