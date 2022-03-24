Galatasaray'ın transfer hedefi Beka Beka'dan flaş paylaşım! İstanbul'a geldi

FIFA tarafından alınan '7 Nisan'a kadar Rusya'da bulunan oyuncular bedelsiz Avrupa kulüplerine transfer olabilir' kararının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi olduğu bilinen Beka Beka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul görüntülerini takipçilerine sundu.

G.SARAY İLE ANLAŞTI MI? İDDİASI

Galatasaraylı taraftarlar Beka Beka'nın İstanbul paylaşımları sonrası oyuncunun sarı kırmızılılarla anlaştı mı? Sorusunu sormaya başladı.

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