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Galatasaray'ın transfer hedefi Beka Beka'dan flaş paylaşım! İstanbul'a geldi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer radarında olduğun bilinen Beka Beka, flaş bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından İstanbul'a olduğu görüntüleri paylaştı ve akıllara "Galatasaray'a transfer oluyor mu?" sorusu geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 15:19
Galatasaray'ın transfer hedefi Beka Beka'dan flaş paylaşım! İstanbul'a geldi

FIFA tarafından alınan '7 Nisan'a kadar Rusya'da bulunan oyuncular bedelsiz Avrupa kulüplerine transfer olabilir' kararının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transfer hedefi olduğu bilinen Beka Beka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul görüntülerini takipçilerine sundu.

G.SARAY İLE ANLAŞTI MI? İDDİASI
Galatasaraylı taraftarlar Beka Beka'nın İstanbul paylaşımları sonrası oyuncunun sarı kırmızılılarla anlaştı mı? Sorusunu sormaya başladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR



BEKA BEKA KİMDİR? Ayrıntılar için tıklayın...

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