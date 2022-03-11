Sıra altyapıda

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan yeni hamle... "Galatasaray'da devrim yapmaya" hazırlandıklarını açıklayan Elmas, Campos, Sensibile ve Torrent'in ardından altyapıya da el attı. Bouna Sarr (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli) ve Miralem Pjanic dahil olmak üzere Metz akademisinden pek çok dünya yıldızını dünya futboluna sunan Sebastien Muet ile temas kuruldu. 2010 yılından beri çalıştığı Metz'de kendisinden "efsane" diye bahsedilen Muet'le uzun soluklu bir anlaşma yapılması planlanıyor.