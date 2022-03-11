Sıra altyapıda

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Burak Elmas, Metz'in efsanevi ismi Muet ile görüşüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan yeni hamle... "Galatasaray'da devrim yapmaya" hazırlandıklarını açıklayan Elmas, Campos, Sensibile ve Torrent'in ardından altyapıya da el attı. Bouna Sarr (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli) ve Miralem Pjanic dahil olmak üzere Metz akademisinden pek çok dünya yıldızını dünya futboluna sunan Sebastien Muet ile temas kuruldu. 2010 yılından beri çalıştığı Metz'de kendisinden "efsane" diye bahsedilen Muet'le uzun soluklu bir anlaşma yapılması planlanıyor.

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