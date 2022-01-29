GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan eleştirilere yanıt! "Mevcut sorunlar..."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ertelenen ocak ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda eleştirilere cevap veren Elmas, "Galatasaray'daki mevcut sorunlar, Galatasaray'a bir şey olmaz denilerek, kar topu gibi büyüttüğümüz bugün nasıl çıkacağımızı tartıştığımız finansal durum; Galatasaraylıların birlikte çıkabileceği bir durum. Bir yönetim bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın bütün dinamiklerini bir araya getirilmesi lazım."
"Son senelerde oluşmuş bir alışkanlık var. Kişilere zarar vererek konuları çözdüğümüzü ön görüyoruz. Kişiler belki gelip geçiyor fakat Galatasaray'ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün biraz daha büyüyor. Biz yönetim kurulunda olduğumuz müddetçe bu çözüm iradelerine her zaman açığız" diye konuştu.
Dün gerçekleştirilen üye bilgilendirme toplantısı için ise Başkan Elmas, "1500 yakın üyemiz kayıt yaptırdı. Katılan 700-800'e yakın üyemiz vardı. Bizim amacımız üyelerimizle bir araya gelip, tartışıp, onları dinleyerek kendimizi anlatmak. İlk üye toplantımızda maalesef bir üyemiz çok kıymetli Süleyman bey ile ilgili hakikaten Galatasaray ortamına yakışmayan cümleler kurdu."