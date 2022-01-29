GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan eleştirilere yanıt! "Mevcut sorunlar..."

"GÜVENOYU HER ZAMAN TALEP EDİLEBİLİR"

Divan üyelerinden gelen 'Güvenoyu' konusuyla ilgili olarak ise Elmas, "Kime göre, neye göre. Güvenoyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir. Biz elimizden geldiği kadar tüm camiayı, gelen çözüm önerileriyle beraber Galatasaray'ı bu zor durumdan cesaretle çıkarmayı istiyoruz. Sadece Galatasaray değil aslında Türk futbolunun içerisinde bulunduğu bu zor durumdan Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyoruz. Tek başına değil, camiamızın desteği ile yapmayı arzu ediyoruz. Elimizden geldiği sürece bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜZÜK KONUSU

Tüzük değişikliğinde 2-3 madde öncelikli olduğunu ifade eden Başkan Elmas, "Bu 3 maddenin maalesef takvimsel olarak dokunduğu noktalar var. O konular dışında tüzükte fazla değişiklik istemiyoruz. Bu maddeler de Galatasaray'ın yönetilmesi ve daha uygun denetlenmesi için maddeler. Bunlar acil olduğunu düşündüğümüz maddeler. Farklı bir madde ile oynama niyetimiz yoktu. Kurulan komisyon ile değerlendirildi" açıklamasında bulundu.