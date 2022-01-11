GALATASARAY HABERLERİ Fatih Terim tazminat istedi mi? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu.

Elmas, Fatih Terim'in tazminat alıp almayacağı sorusunu yanıtladı.

İŞTE ELMAS'IN AÇIKLAMASI:

Hocamızın böyle bir talebi olmadı. Burada bizim elimizden gelen kontrant konusunda ne gerekirse yapacağımızı söyledik.Hocamızın da benim beklentim dahilinde asla Galatasaray'dan böyle bir talebinin olmayacağını söyledi. Hocamızla karşılıklı boş mukaveleye imza atmıştık. Böyle bir ilişki. Sonunda da ayrılırken de Galatasaray'a yakışır bir konuşma oldu.