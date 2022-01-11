GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim görevdeyken başka isimle görüşüldü mü? Başkan Burak Elmas resmen açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Fatih Terim görevdeyken başka bir isimle görüşüldü mü?" sorusunu yanıtladı.

"TERİM GÖREVDEYKEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir.

Bunu da Fatih hoca özelinde söylemiyorum, herhangi bir hoca görevdeyken de yapabilir, görüşebilir. Benim bugün birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz.