GALATASARAY HABERKERİ: Burak Elmas Domenec Torrent gerçeğini anlattı! Fatih Terim...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

Elmas, "Fatih Terim'in Torrent ile yardımcı antrenörlük görevi için anlaştığınızdan haberi var mıydı?" sorusuna yanıt verdi.



İŞTE ELMAS'IN YANITI:



Fatih hocamız doğru söylemiş. Işıtan Gün'ün yaptığı görüşmeyle ilgili bir bilgisi yok ama ben böyle bir ismin bana geldiğini söyledim. Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık.