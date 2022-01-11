BURAK ELMAS YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RESMEN AÇIKLADI: DOMENEC TORRENT!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca resmen belli oldu. Başkan Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Domenec Torrent ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



👉DOMENEC TORRENT KİMDİR? İŞTE KARİYERİ



İşte o sözler...

Domenec Torrent'in Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim.

Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı.

Planlar değişmedi, uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz. Bir karar verdik, sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak lazım.



Domenec Torrent için bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Anlaşma olunca açıklarız.