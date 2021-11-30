Haberler Galatasaray Bakambu ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni takımı

Bakambu ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Transferde uzun süre Galatasaray ile adı anılan Cedric Bakambu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki golcü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beijing Guoan'dan ayrıldığını duyurdu. İspanyol basını, Cedric Bakambu'nun yeni adresinin Barcelona olacağını duyurdu. (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / DIŞ HABERLER)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 15:48
Bakambu ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni takımı

Cedric Bakambu'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Uzun süredir sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki golcünün yeni adresi belli oldu.

Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'a veda etti. İspanyol basınından AS, yıldız futbolcunun yeni takımının Barcelona olacağını öne sürdü.

Haberde, Aguero'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı arayışlarını sürdüren Barcelona için Bakambu'nun iyi bir fırsat olabileceği belirtildi.

2018'de Villarreal'den Çin'e 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bakambu, Çin'de 87 maçta 58 gol atma başarısı gösterdi.

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