Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

Spor haberi... Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, kadro planlaması için de çalışmalar başlamış durumda. Kadroya yapılacak takviyelerle şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Berkan Kutlu için flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:33
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

Avrupa'da şahlanışa geçen Galatasaray, UEFA Kupası'na yeniden gözünü dikti. Lazio, Marsilya ve Lokomotif Moskova'nın olduğu grupta ilk başta pek de şans verilmeyen Avrupa Fatihi, 5'inci maçlar sonunda 11 puan toplayarak zirveye oturdu.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

Şimdiden ocak yapılanması üzerinde yönetim ve teknik heyet istişarelerde bulunmaya başlanırken, önemli takviyelerle takımın kusursuz hale getirilmesi hedefleniyor. Cimbom'un bir yandan bazı yabancı isimlerle yolları ayırması bir yandan da nakit akışı için satış yapması gerekiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

BERKAN SÜRPRİZİ
Bu süreçte Galatasaray'ın yıldızı isimleri Marcao ve Kerem Aktürkoğlu birçok Avrupa devinin radarına girerken orta sahanın yükünü sırtlanan ve hemen hemen her maç 10 kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu için de 10 milyon Euro'luk teklif Galatasaray'a ulaştı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

Ajansspor'un haberine göre; Yöneticiler kulüp ismini sır gibi saklarken, bu satış gerçekleştiği takdirde Galatasaray yaklaşık 140 milyon Lira'lık bir hareket alanı kazanmış olacak.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

Ancak takım yapısı için çok önemli olan Berkan'ın satışı için karar verilmesi hiç de kolay değil. Berkan Kutlu sezon başında 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

20 MAÇTA OYNADI
23 yaşındaki merkez orta saha bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta görev alırken; 1 de asist kaydetti.

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