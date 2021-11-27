SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu'ya kanca! İşte teklif detayları...

Avrupa'da şahlanışa geçen Galatasaray, UEFA Kupası'na yeniden gözünü dikti. Lazio, Marsilya ve Lokomotif Moskova'nın olduğu grupta ilk başta pek de şans verilmeyen Avrupa Fatihi, 5'inci maçlar sonunda 11 puan toplayarak zirveye oturdu.

Şimdiden ocak yapılanması üzerinde yönetim ve teknik heyet istişarelerde bulunmaya başlanırken, önemli takviyelerle takımın kusursuz hale getirilmesi hedefleniyor. Cimbom'un bir yandan bazı yabancı isimlerle yolları ayırması bir yandan da nakit akışı için satış yapması gerekiyor.