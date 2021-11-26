Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Fenerbahçe derbisine 11'ine göre Marsilya maçında 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'ye görev verdi. Boey ile Arda ise sakatlıkları nedeniyle şans bulamadı.

9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Marsilya maçını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar Avrupa'daki yenilmezliğini de sürdürdü. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye mağlup olduktan sonra 4 Avrupa Ligi eleme, 5 de grup maçında boyun eğmedi. 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.