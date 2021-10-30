Galatasaray haberleri | Rötarlı buluşma! Aslan'dan Muriqi hamlesi

Vedat Muriç , yeniden Galatasaray ile birlikte anılmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, Lazio 'ya katıldığından bu yana beklentileri karşılayamadı. 42 maçta 2 gol atan Kosovalı golcü, düşük performansı yüzünden Ocak ayında gönderilecek oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçeli eski oyuncunun, son günlerde Türkiye 'ye dönüşü yeniden yüksek sesle konuşuluyor. Ancak Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin istediği 9 milyon euro'yu ödeme ihtimalleri yok. Tek talepleri Muriç'in eski takımına kiralık olarak dönmesi…

G.SARAY HAYALİ GERÇEK OLACAK



BUNA karşılık, Kosovalı oyuncunun ayrılığı sürecinde yaşananlar yüzünden Başkan Ali Koç'la arasının açık olduğu biliniyor. Bu nedenle Galatasaray ihtimalinden de sıkça bahsediliyor. Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönemde Galatasaray'da oynamak istediğini dönemin başkanına ilettiği de herkes tarafından biliniyor. Mostafa Mohamed, Halil ve Mbaye Diagne'den istediği verimi alamayan Galatasaray devre arasında bir forvet transferi yapacak. Bu ismin Muriç olma ihtimali yüksek görülüyor. 27 yaşındaki golcünün de artık Galatasaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.