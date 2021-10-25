Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Derbi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar? | CANLI

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Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri dev bir maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan son şampiyon Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray'ı konuk edecek. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

📺BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BJK GS DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Aynı zamanda 10. haftanın kapanış mücadelesi olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, UMUT, VIDA, NECİP, ROSIER, JOSEF, PJANIC, ALEX TEIXEIRA, GHEZZAL LARIN, BATSHUAYI

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, BERKAN, TAYLAN, CICALDAU, MORUTAN, MOHAMED, KEREM

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⚽ MARCAO GERİ DÖNDÜ!

Marcao'nun da cezasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalara başlarken; Hasic, Atiba ve N'Koudou'nun tedavi süreci devam ediyor.

👤 DERBİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

📉 9. Beşiktaş - Galatasaray maçı

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Galatasaray arasında daha önce oynanan 8 müsabakada düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez yenen taraf oldu. 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, iki takım arasında son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren derbide görev almıştı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi için biletleri satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca 12 yaş altındaki çocukların stadyuma giremeyeceğini de belirtti.

DERBİDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Vodafone Park'ta yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 11 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 69 olacağı belirtildi.

Dev derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 490TL

2. Kategori: 450TL

3. Kategori: 390TL

4. Kategori: 375TL

5. Kategori: 325TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 200TL

8. Kategori: 175TL

VIP 101 – 126: 1.100TL

VIP 100: 1.250TL

1903 A-E: 1.400TL

1903 B-D: 1.500TL

1903 C: 1.600TL

⛔ SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI!

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

ATIBA VE N'KOUDOU SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından hafta içindeki idmanlara takımla birlikte çıkan Mehmet Topal ise görev verilmesi halinde oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

SERGEN YALÇIN'IN TEK DERBİ YENİLGİSİ GALATASARAY'A KARŞI

Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye siyah-beyazlı takımın başında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yalçın, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda ise 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

👉 350. RANDEVU

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 349 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 487 golüne Beşiktaş 456 ile karşılık verdi.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde ise 126 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 153 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 132 kez gol sevinci yaşadı.

👉İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)