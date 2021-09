Galatasaray Lazio maçı öncesi Halil Dervişoğlu konuştu! "Zor bir rakip ama..." (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında yarın İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Halil Dervişoğlu, açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyleyen Dervişoğlu, "Geçen sene kiralık olarak geldiğimde güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı çok sevdim. O yüzden bu sezon da gelmek istediğim yer Galatasaray'dı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç olur" diye konuştu.



"İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAĞIM"



Her futbolcudan bir şeyler öğrenmek için çaba sarf ettiğini ve kendini geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, "Geçen sezon ümit milliden biliyorsunuz beni. Galatasaray'da da şans yakalayınca beni çok iyi gördünüz. İyi bir sezon geçirdim ama takım olarak istediğimizi elde edemedik. Bu tip şeyler oyuncu için iyi bir öz güven sağlıyor. İnşallah ben de daha iyi olacağım. Tam bir oyuncuya benzemek diye bir şeyim yok. Her oyuncunun başka kalitesi var. Tabii ki başka oyunculardan çok şey öğrenebilirsin. O yüzden çok izlerim diğer oyuncuları ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Pek birine benzemek gibi bir durumum yok" şeklinde konuştu.



Halil Dervişoğlu, kendisine güvendiğini ifade ederek, "Her oyuncu kendisine güvenir ve ben de öyleyim. Her kim takıma daha faydalı olursa, takıma daha çok yardım edebilirse o oynamalı. İnşallah kim zaman bulursa iyi performans gösterir ve takım maçı kazanır" dedi.



"GELİŞTİRMEM GEREKEN ŞEYLER VAR"



Takımın bu sene genç bir yapı ile mücadele ettiğini vurgulayan Halil Dervişoğlu, "Bu sene genç bir grubumuz var. Bu bence iyi bir şey. Çoğu oyuncu çok istekli. Böyle bir ortamda bileşimi iyi sağladığınızda güzel şeyler başarırısınız. Biz de buna çalışıyoruz. Birbirimize bağlanıp iyi şeyler göstermek için. Benim oynayış stilim bu ve bundan vazgeçmemeye çalışıyorum ama tabii ki geliştirmem gereken şeyler var, her gün daha iyi olmak için çaba sarf ediyorum" ifadelerini kullandı.



"TAKIM OLARAK KONSANTREYİZ"



Yarın akşam oynayacakları karşılaşma hakkında da açıklamalarda bulunan genç oyuncu, iyi bir performans sergilemek istediklerini vurgulayarak, "Yarın için heyecanlıyım çünkü ilk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak konsantreyiz. Takım yarına iyi hazırlandı. İnşallah da yarın taraftarın önünde iyi bir performans sergileyip taraftarımızın önüne galibiyet içim çıkacağız. Zor bir rakip ama biz Galatasaray olarak ne oynamak istediğimizi biliyoruz" açıklamasında bulundu.



Öte yandan Dervişoğlu 67 numarayı tercih etme sebebini ise, "İlk olarak burayı sevdiğim için burada oynamak isterim. Fatih hocamla birlikte çalıştığım için mutluyum. Numara olarak çok rakam vardı ama babamın doğum tarihini seçmek istedim" cümleleriyle açıkladı.