Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'ndan Lazio sözleri! "Zor bir rakip ama..." (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Lazio ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Lazio maçı öncesinde sarı kırmızılıların genç golcüsü Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Halil, "İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)