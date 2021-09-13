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Duygun Yarsuvat ebediyete uğurlandı

Galatasaray'ın 10 Eylül'de vefat eden eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Duygun Yarsuvat ebediyete uğurlandı
Galatasaray'ın 10 Eylül'de vefat eden eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden olan Duygun Yarsuvat için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve bazı yönetim kurulu üyeleri, kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek, eski yöneticiler, Yarsuvat'ın ailesi ile kamu ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Yarsuvat'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek için Yalova'ya götürüldü.
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