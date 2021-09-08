Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında, nereli? | Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunção transfermarkt

Galatasaray transferde son dakika bombasını patlattı. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bu gelişme sonrası özellikle Galatasaraylı taraftarlar yeni transferleri için Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında, nereli? Gustavo Assunção transfermarkt bilgileri gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Brezilya doğumlu olan Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao 21 yaşında ve 1.78 boyunda. Tam ismi 'Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva' olan Sambacı, futbola Porto alt yapısında başladı ve 2008 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer oldu.

Son olarak Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Assunçao, Opta verilerine göre Portekiz Ligi'ne geldiği 2019-20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan oyuncu konumunda. Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

GALATASARAY'I TAKİP ETTİ

Galatasaray transfer haberlerinin çıkmasının ardından 21 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'ın iki resmi hesabını takibe aldı. Bu gelişme sonrası taraftarların transfer heyecanı daha da arttı. Galatasaray'ın orta saha transferinde bugün sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 2019-2020 yılından bu yana Portekiz ekibi Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı.

GUSTAVO ASSUNÇAO FM PROFİLİ

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala transfer bombaları ardı ardına patlıyor. Transfer gelişmelerini A Spor ekranlarından CANLI olarak takip edebilirsiniz.

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