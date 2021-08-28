Abdou Harroui atağı

Orta sahaya birkaç takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'da oynayan Abdou Harroui'yi gözüne kestirdi. 23 yaşındaki merkez orta sahanın, sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ama ayrılmak isteyen Fas asıllı Hollandalı'nın piyasa değeri 3.5 milyon euro. 1.82 boyundaki Harroui, her iki ayağını da etkili kullanıyor ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinden bağımsız olarak bu çalışmayı yürüttüğü de gelen haberler arasında yer aldı. Harroui'nin menajeri de Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.