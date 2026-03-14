Fenerbahçe'de kritik yönetim kurulu toplantısı başladı!

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında alınan 2-0'lık Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetim kurulu "acil" kod adı ile toplandı. Kulüp binasındaki toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek de katıldı. A Spor'da yer alan habere göre Sadettin Saran, son maçlardaki puan kayıpları ile ilgili Tedesco'dan rapor istedi. Tedesco'nun sorunlara dair yapacağı teşhisler yetersiz görünürse İtalyan-Alman çalıştırıcı ile yollar ayrılacak.

İŞTE TEDESCO VE ÖZEK'İN KULÜP BİNASINA GELDİĞİ ANLAR