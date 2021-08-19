Son dakika spor haberi: Randers-Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan kritik hata! İşte o pozisyon...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u geçen Galatasaray, play-off'un ilk maçında Randers ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 13. dakikasında sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera, yaptığı pas hatası sonrasında ev sahibi ekip gole çok yaklaştı.
Danimarka temsilcisi Egho Uruguaylı eldivenle karşı karşıya kalırken, Muslera yaptığı hatayı telafi etmesini bildi. Rakibin şutunda Uruguaylı file bekçisi sol ayağıyla topa müdahalede bulunarak kornere çeldi.
İşte o pozisyon...