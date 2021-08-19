Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için 2+2+2 formülü!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için 2+2+2 formülü!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu için oyuncunun kulübü Brentford'a yeni bir teklif sundu. 6 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, ödemeyi ise 3 taksite bölmek istiyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:13
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için 2+2+2 formülü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu için Brentford ile bir kez daha masaya oturdu. Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak vermek istemeyen ve milli futbolcu için 7 milyon euro'luk bonservis bedeli talep eden Brentford'un inadı kırılmıyor.

Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra iki büyük kulüpten daha teklif alan Brentford ile bir kez daha masaya oturan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için bu kez toplam 6 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Brentford'a toplam 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli teklif eden ve bu ödemeyi 2+2+2 şeklinde üç yılda ödemeyi öneren sarı-kırmızılılar, Brentford'dan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

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