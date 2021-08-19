Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için 2+2+2 formülü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu için Brentford ile bir kez daha masaya oturdu. Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak vermek istemeyen ve milli futbolcu için 7 milyon euro'luk bonservis bedeli talep eden Brentford'un inadı kırılmıyor.

Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra iki büyük kulüpten daha teklif alan Brentford ile bir kez daha masaya oturan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için bu kez toplam 6 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Brentford'a toplam 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli teklif eden ve bu ödemeyi 2+2+2 şeklinde üç yılda ödemeyi öneren sarı-kırmızılılar, Brentford'dan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.