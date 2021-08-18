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Gedson şimdilik askıda

Merakla beklenen Gedson transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Record'un haberine göre G.Saray, Gedson için 10 milyon euro'luk son bir teklif sundu. Benfica yönetimi 15 milyon euro verilmesi durumunda Portekizli oyuncuyu vereceklerini iletti. Bu rakama çıkamayacağını belirten yönetim transferi şimdilik askıya aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Gedson şimdilik askıda
Merakla beklenen Gedson transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Record'un haberine göre G.Saray, Gedson için 10 milyon euro'luk son bir teklif sundu. Benfica yönetimi 15 milyon euro verilmesi durumunda Portekizli oyuncuyu vereceklerini iletti. Bu rakama çıkamayacağını belirten yönetim transferi şimdilik askıya aldı.
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