Gedson şimdilik askıda

Merakla beklenen Gedson transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Record'un haberine göre G.Saray, Gedson için 10 milyon euro'luk son bir teklif sundu. Benfica yönetimi 15 milyon euro verilmesi durumunda Portekizli oyuncuyu vereceklerini iletti. Bu rakama çıkamayacağını belirten yönetim transferi şimdilik askıya aldı.
Merakla beklenen Gedson transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Record'un haberine göre G.Saray, Gedson için 10 milyon euro'luk son bir teklif sundu. Benfica yönetimi 15 milyon euro verilmesi durumunda Portekizli oyuncuyu vereceklerini iletti. Bu rakama çıkamayacağını belirten yönetim transferi şimdilik askıya aldı.