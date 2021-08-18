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Cicaldau beğenildi

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez Giresun'da sırtına geçiren Cicaldau, ilk maçında gol sevinci yaşadı. Penaltıdan ağları sarsan Rumen orta saha, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Cicaldau, pes etmeyen yapısıyla takımdan ayrılan Belhanda'yı aratmayacağını göstermiş oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Cicaldau beğenildi
Sarı-kırmızılı formayı ilk kez Giresun'da sırtına geçiren Cicaldau, ilk maçında gol sevinci yaşadı. Penaltıdan ağları sarsan Rumen orta saha, 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Cicaldau, pes etmeyen yapısıyla takımdan ayrılan Belhanda'yı aratmayacağını göstermiş oldu.
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