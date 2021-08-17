Marcao Kerem'i dövdü

Aslan için sezon akılalmaz bir olayla başladı. Sarı-kırmızılılar, Giresunspor deplasmanında 2-0 öndeyken ve rahat bir futbol sergilerken bir anda Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma çıktı. Brezilyalı stoper 20 metre koşarak genç arkadaşının üzerine yürüdü. 22 yaşındaki futbolcu Marcao'ya "Sus" işareti yaptı. Büyük bir hırs ve sinirle gelen tecrübeli stoper Kerem'e önce kafa attı. Siniri geçmedi üzerine yumruklar da salladı.

KEREM AĞLAYARAK ÇIKTI

VAR'da görüntüleri izleyen hakem Erkan Özdamar, Marcao'ya takım arkadaşına şiddetten kırmızı kart gördü. Fatih Terim olayın gerçeğini öğrenmek için Kerem Aktürkoğlu'nu yanına çağırdı. Genç oyuncu "Sadece sus yaptım hocam" ifadelerini kullandı. İmparator bu olay sonrası morali bir hayli bozulan Kerem'i de oyundan çıkardı. Genç futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Terim onu teselli etti.

DESTEK VERDİLER

Cimbom'da ikinci yarıda Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması Giresunspor taraftarını da bir hayli kızdırdı. Çotanakların taraftarı bu olay sonrası Fatih Terim tarafından kenara alınan Kerem Aktürkoğlu'na alkışlarda destek verdi. Giresunspor tribünlerinden "Kerem... Kerem..." tezahüratları yükseldi.

HALİL'E TOKAT!

Bu Marcao'nun sarı-kırmızılı formayla ilk vukuatı değil. Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray ile Ümit Mili Takım arasında oynanan karşılaşmada Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Her iki taraf da bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtse de görgü tanıkları olayın gerçekleştiğini vurgulamıştı.

HEMEN GİTSİN

Galatasaray taraftarı bu olay sonrası Marcao'ya büyük tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından Brezilyalı oyuncuyu takipten çıkmaya başladılar. Gönderilmesini istediler.

MESAJ YAĞMURU

Aslan'da yaşanan büyük kavgada zarar gören Kerem Aktürkoğlu'na her kesimden destek geldi. Her kademeden futbolcu arkadaşları "Seninleyiz Kerem. Sen geleceksin" dediler.