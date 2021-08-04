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Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in gözdesinde rakip Porto! Min-Jae...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı hız kazanmış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Aslan'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in önceliği savunma. Sarı-Kırmızılı yönetimin liste başı isimlerinden olan Min-Jae'den de kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre; Güney Koreli oyuncuya Porto talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in gözdesinde rakip Porto! Min-Jae...

Oynanan 4 maçta Galatasaray savunması önemli açıklar verirken stoper transferi de öncelikler arasında... Fatih Terim'in bir numaralı gözdesi ise Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen Kim Min-Jae... Koreli stoper için sarı-kırmızılıların en önemli rakibi ise Porto… İki takım da transferi bitirmek için yoğun görüşmeler yapıyor. Guoan, 6 milyon euro bonservis bedeli isterken Galatasaray ise öncelikle satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Buna karşılık Porto ile yapılan görüşmeler durmuştu. Ancak Portekiz savunmasının kötü performansı üzerine onlar da Kim Min-Jae için yeniden harekete geçti. Galatasaray ile Porto arasındaki yarıştan kim galip ayrılacak zaman gösterecek.

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