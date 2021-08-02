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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada, Falcao ve Feghouli'nin mali açıdan kadro planlarında yer almadığını dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından Falcao'nun takımdan ayrılması bekleniyor. İşte Kolombiyalı golcü ile ilgili son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:01
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde konuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin geleceğiyle ilgili konuşan Elmas iki oyuncunun da mali açıdan kadro planlarında yer almadığını dile getirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Elmas açıklamasında, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

KATAR İDDİASI

Katar basınında Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve Al Sadd'ın teklifini kabul ettiğini yazılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, Falcao'ya yılda 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray'ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer vermişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan önemli bir başka detaydı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

OLASILIK YÜZDE 51

Transfermarkt'te Falcao'nun Al-Sadd'a transfer olma olasılığı yüzde 51 olarak paylaşıldı. Ayrıca Kolombiyalı golcünün yüzde 38'lik bir ihtimalle Al-Ittihad Cidde'ye transfer olabileceği aktarıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

KATAR İYİ BİR SEÇENEK!

Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla, Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için gidebiliyorsa iyi seçenektir" ifadelerini kullanmıştı.

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