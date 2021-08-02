Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'nun yeni adresi belli oluyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde konuştu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde konuştu.
Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin geleceğiyle ilgili konuşan Elmas iki oyuncunun da mali açıdan kadro planlarında yer almadığını dile getirdi.
Elmas açıklamasında, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim.
Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
KATAR İDDİASI
Katar basınında Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve Al Sadd'ın teklifini kabul ettiğini yazılmıştı.
Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, Falcao'ya yılda 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray'ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer vermişti.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan önemli bir başka detaydı.
OLASILIK YÜZDE 51
Transfermarkt'te Falcao'nun Al-Sadd'a transfer olma olasılığı yüzde 51 olarak paylaşıldı. Ayrıca Kolombiyalı golcünün yüzde 38'lik bir ihtimalle Al-Ittihad Cidde'ye transfer olabileceği aktarıldı.
KATAR İYİ BİR SEÇENEK!
Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla, Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için gidebiliyorsa iyi seçenektir" ifadelerini kullanmıştı.