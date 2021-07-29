Son dakika spor haberi: Wesley Sneijder'den Galatasaray-PSV Eindhoven maçı sonrası flaş yorum! "Ömer Bayram'ın son maçıydı"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta 5-1 kaybettiği PSV Eindhoven'a karşı sahasında rövanş karşılaşması oynadı. Bu mücadeleden de 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi macerası kısa sürdü. Maçı yorumlayan isimlerden biri de Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'di. Hollanda basınından RTL'de karşılaşmayı değerlendiren Sneijder, Ömer Bayram'ın performansını eleştirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların da tepki gösterdiği Ömer Bayram hakkında konuşan Sneijder, şunları dile getirdi:

Sanırım ikinci yarının tamamında ıslıklandı. Onu bir daha sahada göreceğimizi sanmıyorum. Son maçı olduğnu düşünüyorum. Takımdan ayrılır mı bilmem ama artık yedek soyunacak. Van Aanholt'un gerisinde ikinci tercih olacak. Van Aanholt'un bu takım için yeterince tecrübesi var. Galatasaray'da olduğu için de çok mutlu.